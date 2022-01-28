جبل موسي بسانت كاترين يسجل درجة حرارة 10 تحت الصفر

رقما جديدا حققته قمة جبل موسي بمدينة سانت كاترين فجر اليوم الجمعة حيث سجلت درجة حرارة 10 تحت الصفر، وفقا لما قاله اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين اليوم الجمعة، وكان السلطات بمدينة سانت كاترين قد أصدرت قرارا أمس بإعادة فتح جبل موسي للرحلات السفاري أمام السياح بعد أن جرى غلقه لمدة يوم واحد بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وسجلت مدينة سانت كاترين فجر اليوم درجة حرارة 4 تحت الصفر حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على كل المدن بمحافظة جنوب سيناء خاصة سانت كاترين التي تصل إلى التجمد.

فتح جبل موسى أمام السياح

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن قطاع محميات جنوب سيناء وافق علي إعادة فتح طريق جبل موسي أمام السياح للقيام برحلة سفاري إلى جبل موسى، موضحا أن المدينة مازالت «تحت الصفر» وهي ترفع هذا الشعار طوال موسم الشتاء.

وأضاف العناني في تصريح لـ«الوطن» أن هذا العام انخفضت درجات الحرارة أكثر من العام الماضي، مشيرا إلى أن الثلوج التي سقطت على سانت كاترين هذا الشتاء قليلة وتذوب في النهار، والثلوج المتراكمة فوق قمم الجبال تتحول إلى شلالات مياه تسقي المزروع وتمليء الآبار الموجودة في الجبال، موضحا أن المدينة لم تتعرض لأي سيول هذه الفترة.

حماية سانت كاترين من السيول

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن من ضمن أهداف مشروعات التجلي الأعظم هو حماية المدينة من أخطار السيول حيث جرى إعادة تأهيل مجرى السيل وعمل هرابات للمياه، إلي جانب تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات حتى لا تتأثر بالسيولـ، لافتا إلى أن المدينة لم تتعرض هذا العام لسيول ولكن تعرضت إلى سقوط أمطار وثلوج خفيفة، وتنتظر المدينة الأمطار بفارغ الصبر حتى تسقى الزروع وتمتليء آبار المياه.