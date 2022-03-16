درجة الحرارة 12 تحت الصفر.. أشد موجة برد في سانت كاترين منذ 10 سنوات

لليوم الثالث على التوالي تواصل درجة الحرارة الانخفاض في محافظة جنوب سيناء بصفة عامة، ومدينة سانت كاترين خاصة، بعد أن سجلت المدينة أدنى درجات حرارة تحت الصفر، جراء موجة الصقيع التي تمر بها البلاد.

برد قارس بدون أمطار

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تتعرض لأشد موجة برد منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن البرد الشديد لم يصحبه سقوط أمطار أو ثلوج، مما أدى إلى زيادة شعور المواطنين بالبرد.

وأشار العناني في تصريح لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إلى أن المدينة رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، وناشدت السياح والدليل البدوي بتوخي الحذر فوق قمم الجبال.

وأكد أن الطقس بارد جدًا بالمدينة لدرجة أن المواطنون يلتزمون المنازل منذ مغيب الشمس للتغلب على الأجواء التي لم تتعرض لها مدينة سانت كاترين طوال فصل الشتاء.

درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء

وتابع أن تساقط الأمطار والثلوج يجعل الجور دافئًا حتى لو كانت الحرارة منخفضة، لكن البرودة شديدة هذه الأيام، بسبب عدم تساقط الثلوج والأمطار، مشيرا إلى أن درجة الحرارة سجلت فجر اليوم الأربعاء في المدينة 4 تحت الصفر، ودرجة حرارة جبل سانت كاترين 12 تحت الصفر، وجبل عباس 10 درجات تحت الصفر، وجبل موسى 8 درجات تحت الصفر.

موجة لم تحدث منذ سنوات

وقال رمضان محمود الجبالي، أحد سكان مدينة سانت كاترين، إن الأجواء الباردة التي تتعرض لها المدينة لم تشهدها منذ سنوات، متابعا: «أول مرة نشوف البرد بالشكل ده»، والسبب في زيادة شعور الأهالي بالبرد عدم تساقط الأمطار.

وأضاف: «نتغلب على هذه البرد الشديد بإعداد أطعمة ومشروبات تعطينا سعرات حرارية عالية، خاصة الزنجبيل الأخضر، الروز ماري أو إكليل الجبل، الحبق، الشيخ، ومن الأطعمة المعدوس، الجريشة، الفتة، الفراشيح».

يذكر أن محافظة جنوب سيناء تتعرض إلى طقس سيئ تسبب في انخفاض شديد في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية بلغت نحو 36 كيلو مترا في الساعة، وتسبب الرياح ليلة أمس في عواصف ترابية علي بعض الطرق.