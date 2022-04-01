أزمة لأوروبا.. الغاز الروسي يباع بالروبل بداية من اليوم

من المتوقع اليوم أن يكون يومًا عصيبًا لإمدادات الغاز، بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مرسومًا يقضي بأنه اعتبارًا من 1 أبريل، يجب شراء جميع الغاز المتجه إلى العملاء الأوروبيين بالروبل، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

ورفضت ألمانيا وفرنسا هذا الأمر باعتباره خرقًا للعقود القائمة، فقد وصل بيان قصير من شركة جازبروم الروسية، قالت فيه إن عملاق الطاقة المملوك للدولة يواصل تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين.

وأتت الخطوة الروسية في إطار محاولات من موسكو لمواجهة العقوبات الغربية عليها التي تتوالى منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

أحد مساعدي عمدة ماريوبول: مشكلات في الإمدادات الأساسية لسكان المدينة المحاصرين

في سياق متصل، قال أحد مساعدي عمدة ماريوبول، اليوم، إن المدينة المحاصرة الواقعة جنوب أوكرانيا لا تزال مغلقة أمام أي شخص يحاول الدخول وإنها «خطيرة للغاية» لأي شخص يحاول المغادرة، وذلك في إطار أخبار روسيا وأوكرانيا.

وقال بترو أندريوشينكو إن القوات الروسية تمنع منذ يوم الخميس حتى أقل كمية من الإمدادات الإنسانية من الوصول إلى السكان المحاصرين، مما يوضح عدم فتح «ممر إنساني» مخطط له.

عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين داخل ماريوبول

وتشير وكالة أنباء رويترز إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون منذ أسابيع يواجهون شح الطعام والماء والإمدادات الأخرى في المدينة التي كان يسكنها في يوم من الأيام 400 ألف شخص ولكن القصف الروسي دمرها.

بالإضافة إلى ذلك، منذ يوم أمس، لم يسمح المحتلون بشكل قاطع بدخول أي مساعدات إنسانية حتى بكميات صغيرة إلى المدينة.

وتؤكد روسيا على أن عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت فجر يوم الخميس الموافق 24 فبراير الماضي وضعت بشكل يجنبها أي تأثير على المدنيين.