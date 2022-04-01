أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 1-4 2022 في مصر

سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 1-4-2022، تباينا سعريا في البنوك المختلفة وفق آخر تحديث للبنوك، أمس الخميس، إذ شهدت ارتفاعا مقابل الجنيه منذ 10 أيام، وعلى رأسها الدولار، اليورو، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه

وجاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، كالتالي:

- سعر بيع الدولار 18.34 جنيه مقابل 18.24 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 20.5115 جنيه مقابل 20.1899 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.163 جنيه مقابل 23.9072 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 60.3488 جنيه مقابل 57.7307 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.8887 جنيه مقابل 4.8593 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 4.9933 جنيه مقابل 4.9629 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار مقابل الجنيه 1-4-2022، أعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامس عند 18.27 جنيه، فيما وصل سعره في بنك الكويت الوطني 18.30جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار منها، وجاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 20.3838 جنيه، وحصل البنك المركزي على المركز الأول كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.342 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك مصر بـ4.8593 جنيه، كما يعد بنك المصرف العربي الدولي الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.8779 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، بسعر 23.9538 جنيه، ويعد البنك المركزي المصري الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.0483 جنيه.

وجاء بنك بلوم في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر59.9868 جنيه، وصُنِف بنك المصرف المتحد الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.2073 جنيه.

كما احتل بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.9647 جنيه، فيما جاء بنك hsbc كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.98 جنيه.