سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 2-4-2022 في البنوك المصرية

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن مختلف أسعار العملات عبر محرك البحث جوجل، بسبب التغيير الذي شهدته أسعار العملات المختلفة مثل الدولار واليورو، والريال السعودي والدينار الكويتي، ويعد الأخير من أبرز العملات التي يتابع الكثير أسعارها فهي من أغلى العملات في العالم.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه وفق آخر تعاملات وردت اليوم السبت الموافق 2 أبريل، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سعر 57.73 جنيه للشراء مقابل 60.34 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي سعر 57.73 جنيه للشراء مقابل 60.34 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجلت العملة الكويتية سعر 56.23 جنيه للشراء مقابل 60.24 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

وسجل سعر الدينار الكويتي 59.86 جنيه للشراء، مقابل 60.34 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك في آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 2 أبريل.

وسجل سعر بيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.47 جنيه للشراء مقابل 60.29 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد سجلت العملة الكويتية 55.42 جنيه للشراء و60.30 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي 57.76 جنيه للشراء مقابل 60.39 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 20.51 جنيه للبيع، مقابل 20.18 جنيه للشراء، وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر 20.50 جنيه، مقابل 20.29 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.