مصانع الحديد تعلن الأسعار الجديدة لشهر أبريل

أعلن عدد من مصانع الحديد الأسعار الجديدة لتسليمات شهر أبريل الجاري، وسط مساعٍ لامتصاص تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاسها على أسعار مدخلات الإنتاج، ففي الوقت الذي قرر بعض المصانع تحريك الأسعار في الشهر الجديد، لم تعلن شركات أخرى، حتى الآن أسعارها.

وأعلنت شركتا حديد المصريين والسويس زيادة سعر طن الحديد بنحو، لشهر أبريل لتكون 19,900 جنيه للطن من الشركتين، شامل الضريبة، وتسليم أرض المصنع، مقارنة بأسعار مارس البالغة 16,900 جنيه للسويس للصلب و19,500 جنيه لحديد المصريين، ليصبح إجمالي الزيادة للشركتين 3 آلاف جنيه.

ولم تعلن باقي المصانع عن أسعارها الجديدة بعد، حيث لا يزال سعر طن حديد عز 17 ألف جنيه وبشاي للصلب 18,800 جنيه والمراكبي للصلب 17,950جنيه وجميعها شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

زيادة أسعار أبريل بسبب الحرب الأوكرانية

وكانت مصانع الحديد، بشقيها، الدرفلة، ومصانع الدورة المتكاملة بزيادة الأسعار بقيمة تجاوزت 1500 دولار للطن، خلال شهر مارس، ما قفز بمتوسط السعر إلى ما بين 17 و18 ألف جنيه للطن، مقارنة بمتوسط سعر بين 13600 إلى 14 ألف جنيها للطن، خلال شهر فبراير، وهي الارتفاعات التي جاءت عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في وقت إمدادات مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها البيليت والخردة.

هدوء الأسعار

وكان المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قال لـ «الوطن» إن هدوء الأسعار في السوق المحلية، مرتبط باستقرار أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية الرئيسية، موضحا أن أغلب تكلفة الإنتاج في قطاع الحديد تأتي من الخارج، ويتم استيرادها من بلدان رئيسية، على رأسها أوكرانيا، التي تعد من بين المنتجين الرئيسيين للبيليت.

وتسيطر على المصانع حالة من عدم اليقين بشأن أسعار المدخلات، وتحديدا البيليت الذي كان يتم استيراد كميات كبيرة منه عن طريق أوكرانيا، إلا أن تلك الإمدادات توقفت تماما نتيجة الحرب الحالية وإغلاق الموانئ.