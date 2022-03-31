المصانع تستعد لإعلان أسعار الحديد لشهر أبريل المقبل

تترقب الأسواق، الإعلان الجديد لمصانع الحديد المحلية بشأن أسعار الحديد المقررة لتسليمات شهر أبريل المقبل، وسط غموض بشأن ما إذا كانت ستشهد ثباتا أم تراجعا أم ارتفاعا، خاصة في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

هدوء الأسعار في السوق المحلية

رفعت مصانع الحديد، بشقيها «الدرفلة ومصانع الدورة المتكاملة» الأسعار، في مارس الجاري، لتتجاوز 1500 دولار للطن، ما قفز بمتوسط السعر إلى ما بين 17 و18 ألف جنيه للطن، مقارنة بمتوسط سعر بين 13 ألفا و600 جنيه و14 ألف جنيه للطن، خلال شهر فبراير الماضي، وهي الارتفاعات التي جاءت عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في وقف إمدادات مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها البيليت والخردة.

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وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريح لـ «الوطن»، إن هدوء الأسعار في السوق المحلية، مرتبط باستقرار أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية الرئيسية، موضحا أن أغلب تكلفة الإنتاج في قطاع الحديد تأتي من الخارج، ويتم استيرادها من بلدان رئيسية، على رأسها أوكرانيا، التي تعد من بين المنتجين الرئيسيين للبيليت.

العقود الآجلة لخام الحديد الصيني

ذكر محمد السيد، أحد التجار، لـ «الوطن»، أن السمة الأساسية المسيطرة على المصانع هي غياب اليقين بشأن أسعار المدخلات، وتحديدا البيليت الذي كان يتم استيراد كميات كبيرة منه عن طريق أوكرانيا، مشيرا إلى أن المنتجين رفعوا السعر، الشهر الماضي، بسبب زيادة المخاوف من نقص الإمدادات الفترة المقبلة، ونتيجة للارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المدخلات، بداية من البيليت وخردة الحديد وحتى خام الحديد.

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وقفزت العقود الآجلة لـ خام الحديد الصيني 3%، يوم الجمعة الماضي، مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي محققة المكاسب من نقص الإمدادات في المصانع بسبب الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا.

في الوقت الذي شهدت أسعار مدخلات إنتاج الحديد، استقرارا نسبيا في تعاملات الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، ورغم الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار البيليت وخردة الحديد منذ نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن الأسعار توقفت عن مستوياتها القياسية ولم تشهد ارتفاعات جديدة، إذ بلغ سعر الخردة 650 دولارا للطن خلال الأسبوع الثالث من مارس، وهي القيمة ذاتها التي سجلتها في تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مقارنة بـ 628 دولارا في الأسبوع الأول.

كما شهدت أسعار مربعات الصلب، أو البيليت، انخفاضا طفيفا بلغت قيمته 5 دولارات، إذ سجل الطن ما بين 810 إلى 905 دولارات للطن، مقارنة بـ 910 دولارات لسعر البيليت التركي.