منتجون أمريكيون يتوقعون زيادة أسعار الحديد بنسبة 5% في أبريل

تعتزم شركات صناعة الصلب الأمريكية الإعلان عن زيادات في أسعار الحديد مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف النقل والوقود، وفقًا لمسح «ستاندرد آند بورز».

توقعات بزيادة 5%

في الاستطلاع الذي أجري على المنتجين والموزعين والتجار والعملاء النهائيين في الولايات المتحدة، توقع 91% ممن شملهم الاستطلاع ارتفاع الأسعار مجددًا، مقارنة بـ59% في مارس، مع توقع 40% من هؤلاء المشاركين بارتفاع الأسعار بأكثر من 5%، ولا يتوقع انخفاض الأسعار خلال شهر أبريل.

وأرجع معظم المستجيبين، الارتفاع المتوقع في الأسعار إلى زيادة أسعار الخردة، وحرب أوكرانيا وأزمة سلاسل التوريد، كما كان من المتوقع أن يظل الطلب قويًا على المدى القريب.

400 دولار زيادة في اللفائف

واتجه التقييم اليومي للفائف المدرفلة على الساخن في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في مارس، وارتفع بمقدار 400 دولار أمريكي منذ بداية الشهر الجاري، وفقًا لتقييم «ستاندرد آند بورز» بعد خمسة أشهر متتالية من الانكماش.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه التوترات في منطقة البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الخردة بسبب تعطل استيراد الحديد الخام، وأنواع الخردة الأخرى من قبل دول أخرى.

ارتفاع تكاليف المدخلات

وجاءت توقعات المشاركين في استطلاع سوق الصلب على المدى الطويل صعوديًا، متوقعين ارتفاع تكاليف المدخلات.

كانت أسعار الخردة محل التركيز هي الأخرى، إذ توقع 55% من المشاركين ارتفاع الأسعار بنسبة 5% أو أكثر خلال أسبوع الشراء في أبريل المقبل.