قبل إعلانها بساعات.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية

شهدت أسواق الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 31-3-2022، هدوء الطلب بمختلف المحافظات، وسط ترقب إعلان شركات حديد التسليح عن سعر جديد بداية الشهر المقبل بعد ارتفاع أسعار خامات الحديد والأسمنت عالميا .

وقال مدحت استطفنانوس رئيس شعبة الأسمنت بالغرف الصناعية سابقا، لـ«الوطن»، إنّ السوق شهدت اليوم انخفاضا فى أسعار الأسمنت نتيجة لمتغيرات العرض والطلب، على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على أسعار مواد البناء .

وقبيل إعلان شركات حديد التسليح الأسعار الجديدة، طالب الوكلاء بتحمل جزء من الزيادة في التكلفة لضمان استقرار السوق وتقليل تقلبات الأسعار ودعم قطاع البناء المحلي، مع ضح المزيد من المنتج للحفاظ على توازن السوق، ودعم قطاع البناء المحلي من خلال توفير المزيد من منتج حديد التسليح في السوق المحلية وفقا لتصريح «أحمد الزيني»، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

وتنشر الوطن أسعار الحديد قبيل الإعلان الشهري للشركات اليوم الخميس 31-3-2022 حيث استقر سعر الطن عند نفس المستويات دون زيادة.

وسجل سعر طن الحديد، اليوم، استقرارا سعريا دون زيادة، وفق آخر سعر أعلنته شركات الحديد بداية شهر مارس الجاري، في كل المحافظات وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- حديد عز بسعر 18 ألفا و500 جنيه.

- حديد بشاي بسعر 18 ألفا و400 جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي وسرحان 18 ألفا و350 جنيها.

- حديد الكومي بسعر 14 ألفا و900 جنيه.

- حديد المعادي ومصر والعشري بسعر 18 ألف جنيه.

فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم، استقرارا في سعر الطن، وجاءت الأسعار كالتالي:

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» وأسمنت المعلم ووادي النيل بسعر 1350 جنيها.

- أسمنت المخصوص 1390 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1470 جنيها.

- سجل سعر أسمنت حلوان 1380 جنيها.

- أسمنت السويدي 1430 جنيها.

- أسمنت المسلة والعسكري 1340 جنيها.

وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، سجل سعر طن من المواد الخام للحديد التالي:

- سعر خردة الحديد: 652 دولارا لكل طن.

- سعر خام الحديد: 152 دولار لكل طن.

- مربعات الصلب «البيليت» بسعر: 850 دولارا لكل طن.

- سعر حديد التسليح: 960 دولارا لكل طن.

- سعر لفائف الأسلاك: 850 دولارا لكل طن.

- سعر المسطحات 895دولار لكل طن .