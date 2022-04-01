مواعيد عمل محلات الصاغة في شهر رمضان.. «لو هتتجوز في العيد»

كشفت محلات الصاغة في القاهرة ومحافظات مصر، اليوم الجمعة 1-4-2022 مواعيد عملها خلال شهر رمضان، إذ ستكون المواعيد بداية من الساعة 12 ظهرا حتى 4 مساءً، ثم بعد الإفطار من الساعة 8 مساء حتى 2 صباحا.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية السابق، إن عددا كبيرا من المحلات لن تعمل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان حيث تنشط الحركة في الربع الأخير من شهر رمضان بسبب حفلات الخطوبة والزواج.

وأشار إلى أن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء حتى الـ15 يوم الأولى من الشهر الفضيل، إذ سيبدأ سعر الذهب في الانخفاض والارتفاع بعد ذلك، ولكنه لن يقفز قفزات كبيرة، والسبب يعود إلى وجود حالة ركود في البيع والشراء، كما أن المستثمرين في البورصات العالمية يعرفون المناسبات الأكثر طلبا لدى العرب، ويشترون أطنانا من الذهب ليقل العرض ويرتفع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار.

عوامل تؤثر على تذبذب أسعار الذهب

وأضاف نجيب لـ«الوطن»، أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على سعر الذهب منها ما يلي:

- سعر الدولار.

- العوامل الجيوسياسية.

- التضخم.

- بيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال، والتي خففت مخاوف المستثمرين من أي تراجع للذهب.

ونظرًا لأن الأسواق العالمية عند مستويات عالية جدًا، فإن التصحيح في الأسهم العالمية سيخلق المزيد من الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة.

سعر الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-4-2022 في محلات الصاغة، على النحو التالي:

- سعر عيار 24 للبيع 1.115 جنيه مقابل 1.114 جنيه أمس.

- بيع الذهب عيار 21 بسعر 976 جنيها.

- عيار 18 بسعر 837 جنيها للبيع.

- سعر بيع الجنيه الذهب 7808 جنيه.

سعر الذهب عالميا

- سعر الأوقية 1.941.02 دولار.

- سعر بيع عيار 22 بـ57.20 دولار.

- سعر بيع عيار 21 بـ54.60 دولار.

- سعر بيع عيار 18 بـ46.80 دولار.