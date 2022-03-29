تطعيم 500 ألف في حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه جرى تطعيم نحو 500 ألف طفلا في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي انطلقت أول أمس وتنتهي غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أن المستهدف من الحملة 541 ألفًا و543 طفلا.

وأضافت إيهام محمد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع الفرق الطبية المعنية بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال؛ لمناقشة أحداث اليوم خلال الحملة، والتحديات التي واجهت العمل وطرق تذليلها وكذلك ما تم تحقيقه من المستهدف.

1813 فريقا ثابتا ومتحركا ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وأوضحت وكيل وزارة في كفر الشيخ، أنه يتم تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، من خلال 1813 فريقا ثابتا ومتحركا، بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وفي المنازل أيضا، إذ تمر الحملات المتنقلة من بيت لبيت لتطعيم الأطفال المستهدفين وتسجيلهم.

وأشارت إلى إيفاد وفد من المديرية؛ لتقديم واجب العزاء لأسرة أمينة السيد الزيات، فني إحصاء بوحدة إبيانة إدارة مطوبس الصحية، التي توفيت أمس أثناء أداء عملها، نتيجة تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب بشكل مفاجئ خلال عملها بالوحدة الصحية؛ ما أصاب العاملون بالقطاع الصحي بحالة من الحزن الكبيرة على فقدان زميلتهم، مشيرة إلى أن الصحة لن تنسى أبناءها الشهداء سواء الذي توفوا خلال حربهم ضد فيروس كورونا أو في أثناء أداء عملهم.