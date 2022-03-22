الدفاع الروسية: تدمير 236 طائرة مسيرة و1547دبابة منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من خاركيف، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تدمير 236 طائرة مسيرة و185 نظاما صاروخيا و1547 دبابة منذ بدء العملية العسكرية.

فىى السياق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، إن هناك تقديرات بأن ترسل روسيا المزيد من الجنود إلى أوكرانيا عن طريق بيلاروسيا.

البنتاجون: روسيا سترسل مزيدا من الجنود لأوكرانيا

ونوه البنتاجون بأنه تم رصد مناقشات روسية لاستدعاء المزيد من الجنود والإمدادات إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه سيتم رصد أي محاولة روسية لوضع مواد بيولوجية وكيميائية في الذخائر والصواريخ.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: «نراقب القوات الروسية لكشف نقلها مواد بيولوجية وكيميائية إلى أوكرانيا».