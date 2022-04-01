عزل 4 من أساتذة طب المنصورة.. سرقوا أبحاثا طبية وزوروا نتائج التجارب

قرر مجلس التأديب بجامعة المنصورة، المنعقد علنيا بإدارة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة، عزل 4 من كبار أساتذة قسم النساء والتوليد بكلية الطب في الجامعة من وظيفتهم، والحرمان من ربع مكافآتهم، لارتكابهم مخالفات جسيمة تمثلت فى تزوير أبحاث علمية، والسرقة من أبحاث أستاذة أجانب، وانتهاك واجبات وأخلاقيات البحث العلمي، طبقا لشكوى قدمها للجامعة 18 من كبار أساتذة النساء والتوليد في العالم.

عزل 4 أساتذة في كلية الطب

وباشر التحقيق في الواقعة مجلس تأديبب الجامعة الذي ضم ضم الأستاذ الدكتور علاء التميمي الأستاذ بكلية الحقوق، والمستشار الدكتور حاتم البكري نائب رئيس مجلس الدولة، على خلفية تلقي شكوى تضمنت قيام «أحمد .م»، و«طارق.ع .أ»، و«محمد.س.أ»، و«حاتم .ا.م»، الأساتذة بقسم النساء والتوليد بكلية الطب بالجامعة، بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، وانتهاك معايير البحث العلمي، عقب إعدادهم بحثا علميا بعنوان «استخدام البروجسترون المهبلى لمنع الولادة المبكرة فى حالات التوأم».

وتبين أن البحث المنشور بإحدى المجلات الطبية العالمية، منقول من 17 بحثًا سابقا في نفس التخصص، وتم توجيه تهمة الإهمال الجسيم في التجارب الطبية على المرضى، وتزوير بياناتهم، وتقديم بيانات غير صحيحة في الأبحاث وعدم تقديم ما يفيد قيامهم بإجراء التجارب العلمية وفقا للقواعد والمعايير الطبية العالمية.

كما تضمنت الاتهامات قيامهم بإجراء تجارب سريرية على المرضى فى عيادات ومراكز طبية غير مرخصة، من السلطة المختصة بإعطاء الاذن بإجراء مثل هذه التجارب، وعدم الحصول على الموافقات المستنيرة، الموثقة للمرضى .

18 طبيبًا يفضحون تزوير الأبحاث

وجاء في أوراق التحقيق، أن رئيس جامعة المنصورة تلقى فى 16 يناير عام 2020، خطابا من الأستاذ الدكتور «أورتمان»، رئيس تحرير إحدى المجلات الطبية العريقة اتهم فيها الأساتذة بالتزوير والسرقة، وذُيل الخطاب بتوقيع 18 من كبار أساتذة النساء والتوليد من أعرق جامعات العالم، أكدوا خلاله تزوير بيانات ونتائج بحث الأساتذة بجامعة المنصورة، علاوة على سرقة بيانات أخرى مذكورة فى أبحاث سابقة نشرها أساتذة في مراكز بحثية بهولندا وأستراليا والمملكة المتحدة، وهو ما أكده الأستاذ الدكتور جيمس سيجارز رئيس لجنة المنشورات العلمية في الجمعية الامريكية للطب التناسلي.