رئيس جامعة المنصورة: 23% من الدارسين بكلية الطب طلاب وافدون

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن عدد الطلاب الوافدين الذين يدرسون في كلية الطب، يمثلون 23% من إجمالي طلاب الكلية، وذلك لريادتها في إطلاق برنامج «المنصورة - مانشستر» للتعليم الطبي، وهو ما يعد من نقاط تميز كلية ‏الطب بجامعة المنصورة، علاوة على زيادة تعاون الكلية مع جامعات ‏ومؤسسات بحثية في مجال النشر الدولي، ومساهمة مستشفى الجامعة في القضاء على قوائم ‏الانتظار، مشيراً إلى أن تلك المكانة ساهم فيها كافة أساتذة الكلية وقيادتها منذ إنشائها عام 1962.‎

كلية طب المنصورة تحتفل بـ«يوم البحث العلمي»

جاء ذلك خلال كلمة رئيس جامعة المنصورة في احتفال كلية الطب بـ«يوم البحث العلمي»، في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة، بحضور الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، والدكتورة بسمة شومان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة القنيشي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكلية ووكلائها السابقين، ورؤساء الأقسام بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالكلية.

«حافظ»: طب المنصورة في المرتبة 201-300 دولياً

وبحسب بيان صحفي لجامعة المنصورة، أكد الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن كلية الطب قاطرة البحث العلمي في جامعة المنصورة، ودلل على ذلك بحلول الكلية في المرتبة 201-300 بين الجامعات الدولية، وفقاً لتصنيف «شنغهاي»، الذي جاءت فيه جامعة المنصورة ضمن أفضل 800 جامعة عالمية، مما يبرهن على دور كلية الطب في المكانة المميزة لجامعة المنصورة فى التصنيفات الدولية.

وأضاف أن معدل النشر الدولي للباحثين بكلية الطب مرتفع، كما أن معدل الاستشهاد المرجعي لأبحاثهم يبلغ 2.1 درجة، وهو أعلى معدل الاستشهاد المرجعي بأبحاث جامعة المنصورة، البالغ 1.4 درجة، كما طالب نائب رئيس الجامعة بزيادة حملات التوعية بمنح الجامعات العالمية المتاحة للباحثين المصريين في القطاع الطبي، لتعظيم الاستفادة منها.

«شومة»: تميز طلاب الكلية ومشاركتهم في البحث العلمي

ومن جانبه، أثنى الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، على دور أساتذة كلية الطب والباحثين بها في النشر الدولي في مجلات (Q1 ،Q2)، وعلى تميز طلاب الكلية ومشاركتهم في البحث العلمي، مثمناً دور جامعة المنصورة في دعم كلية الطب في شتى المجالات، خاصةً المتعلقة بتطوير البحث العلمي.

«أبوالسعد»: نشر 199 بحثاً للدارسين بالكلية عام 2021

وأعلن الدكتور تامر أبو السعد، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث،‏ عن تطوير الكلية للائحة الدراسات العليا، لتتماشى مع المعايير الدولية، وعلى استحداث دبلومات مهنية بالكلية لتخريج الأطباء، ونوه بإنشاء مكتب العلاقات الدولية بالكلية عام 2020، لدعم التعاون بين الكلية والجامعات العالمية في كافة المجالات.

وأشار إلى نشر الباحثين بكلية الطب 199 بحثاً في مجلات دولية عام 2021، تم نشر 61% منها في مجلات (Q1،Q2)، ولفت إلى الاستشهاد المتزايد المرجعي لهذه الأبحاث، الذي بلغ 38 ألف مرة، خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأضاف «أبوالسعد» أن حوافز النشر الدولي بلغت 2.5 مليون جنيه عام 2020، وذكر تميز عدد من الباحثين في كلية الطب ومستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية، في مجال النشر الدولي.

وخلال الاحتفال، جرى تكريم أساتذة كلية الطب وباحثيها ذوي التأثير الهام في النشر الدولي، وعدد من العاملين بالكلية والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة، الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وطلاب الكلية من ذوي الإسهام المميز في البحث العلمي.