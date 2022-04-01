شعر ووورش أدبية بفعاليات اللقاء الأسبوعي لقصور ثقافة إقليم وسط الصعيد

ينظم قصر ثقافة أسيوط العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة على نشر الوعي الثقافي والأدبي.

أمسية شعرية

حيث شهدت مكتبة الطفل والشباب بديروط أمسية شعرية ضمن فعاليات برنامج نادي الأدب بثقافة ديروط برئاسة الشاعر المهندس أحمد صلاح فخري، شارك بالأمسية الشاعر أحمد شافع رئيس نادي الأدب بثقافة البداري، وبمجموعة متميزة لأدباء ثقافة ديروط، منهم الشاعر أحمد نادي بهلول، والشاعر محمود ربيع والقاص ناجح جاد والأديب عثمان مكاوي، والأديبة الدكتورة هند مكرم وبعض المواهب الشابة لنادي أدب ديروط وفناني ومواهب ديروط الشابة.

انعاكس لأهمية دور الأدب

أكد رئيس برنامج نادي الأدب بثقافة ديروط الشاعر المهندس أحمد صلاح فخري، أن الأمسية هي انعكاس حقيقي بأهمية دور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد بينما تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية والفنية من الشباب.

وأقيمت أمسية أدبية لأدباء القوصية ببيت ثقافة القوصية ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب ببيت ثقافة القوصية برئاسة الأديب عبدالغني مسعود.

وفي أمسية شعرية شارك فيها الشاعر مدثر الخياط رئيس رابطة الأدباء الثقافية والشاعر وجيه سعداوي وبعض محبي الشعر والأدب، تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت بين الفصحى والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للمواهب الأدبية الشابة، ومربعات فن الواو.

ملتقى ثقافي أدبي

وشهد بيت ثقافة صدفا ملتقى ثقافيًا أدبيًا قدمها مجموعة من المواهب الأدبية الشابة أدارها الشاعر علي هريدي وقد شارك فيها مجموعة من المواهب الشابة منهم عبدالرحمن يونس وشيري باسم قدموا فيها بعض القصائد الشعرية الجديدة، حيث تم انتقاء بعضها ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية بجانب الاستماع إلى بعض المربعات الشعرية.

وعقدت ثقافة البداري ملتقى ثقافيًا أدبيًا ضمن فعاليات برنامج نادي الأدب بالبداري برئاسة الشاعر أحمد شافع لمناقشة أعمال الشعراء، حيث تم الاستماع لبعض القصائد القصيرة، منها «هجرك وصال» وأخرى بعنوان «حياتي»، وبعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.

لقاء أسبوعي

وفي ليلة أدبية جديدة نفذ قصر ثقافة الغنايم اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب بالموقع الثقافي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب الغنايم وصدفا برئاسة الأديب على فتحي، وقد شارك باللقاء الشاعر ياسر النجدي والشاعر علي فتحي والشاعر أحمد فراج والشاعر حسين حمدان والشاعر حسن بخيت.

وعقد قصر ثقافة أسيوط اللقاء الأسبوعي لأعضاء نادي القصة برئاسة الأديب الروائي أيمن رجب طاهر، قدم فيها الأديب أيمن رجب طاهر ورشة قصصية لفن كتابة القصة وناقش بعض أعمال الأديب الراحل محمد عبد المنعم زهران، الذي وافته المنية منذ أيام.