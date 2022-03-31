الجيزة تدشن مبادرة لتوزيع 60 ألف كرتونة رمضانية على الأولى بالرعاية

دشن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات مبادرة «قطار وصل الخير»، والتي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة»، وتستهدف توزيع 60 ألف كرتونة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية بكل قطاعات المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصري وتحقيق مطالبه واحتياجاته، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستهدفة، وبمناسبة حلول شهر مضان المبارك، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة دعم مشاركات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المساعدات لهم.

حياة كريمة

وأكد المحافظ أن القافلة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووجّه محافظ الجيزة بضرورة أن يشمل التوزيع جميع أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، مثمنا الدور الكبير لمؤسسة «حياة كريمة»، لما تقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية للأهالي، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

دعم مبادرات المجتمع المدني

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية، التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

ومن جانبه، أوضح منسق عام المبادرة بالجيزة، أن العمل في توزيع هذه المساعدات سيبدأ من اليوم ليشمل جميع الأحياء والمراكز والمدن.

حضر فعاليات تدشين المبادرة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والدكتور أحمد شعيب منسق عام «حياه كريمة» بالجيزة، وأعضاء ومنسقو المؤسسة بالأحياء والمراكز.