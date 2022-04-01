تسليم 11741 وثيقة تأمين تكافلي وتعيين 7 آلاف شاب في المحافظات

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس 2022، حيث تابع وزير القوى العاملة استراتيجية حماية العمالة غير المنتظمة بالمحافظات وسلم 11741 وثيقة تأمين تكافلي بالأقصر والمنوفية، كما تابع مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ، وسلم 118 عقد عمل لذوي القدرات بالأقصر والمنوفية، وشهد حفل زفاف جماعي بالأقصر.

فعاليات مبادرة «فرحة عمري» بالأقصر

وفي إطار جولاته الميدانية للمحافظات، شهد الوزير ونائب محافظ الأقصر الدكتور محمد عبد القادر خيري، فعاليات مبادرة «فرحة عمري» التي نظمتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم عبر إطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية وغيرها التي تسهم في إحداث التنمية البشرية المطلوبة فضلا عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وذوى القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات ودمجهم فى المجتمع.

وشارك الوزير ونائب المحافظ، ورئيس جامعة الأقصر، ونواب البرلمان في مراسم عقد قران 4 فتيات من الأكثر احتياجاً، وكان الوزير والمحافظ وكيلين لفتاتين، والنائبين محمد عطا والعماري وكيلين لفتاتين.

وسلم الوزير دعما ماليا لـ 5 فتيات يقدر بـ 95 ألف جنيه مساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسات المجتمع المدني تعينهم على تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج فى ظل الغلاء.

2216 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة

كما سلّم وزير القوى العاملة، وبرفقته محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، 2216 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، إلى جانب 250 شهادة إتمام التدريب المهني لخريجي الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بالطود ووحدة التدريب المتنقلة، فضلا عن 250 عقد عمل للأصحاء من الشباب والفتيات قدمتها شركة مصر لتأمينات الحياة لشباب محافظة الأقصر من الجنسين بالتعاون مع مديرية القوى العاملة.

بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»

وشهد وزير القوى العاملة، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، واللواء عبد الفتاح حرحور رئيس شركة مصر للأسمنت قنا، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، في مجال التنمية المستدامة ورعاية وحماية القوى العاملة، ونصت الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في مجالات رعاية وحماية العمالة المصرية، وذلك من خلال دعم وتمويل الشباب في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتدريب على الحرف اليدوية والمهن الفنية والتراثية، والاطلاع على الأفكار الحديثة في مجال ريادة الأعمال بما يسهم في تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل.

تشجيع الشباب على تقبل ثقافة العمل الحر

كما شهد سعفان، ومحافظ قنا ، ورئيس شركة مصر للأسمنت قنا، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة وشركة مصر للاسمنت قنا في مجال التدريب المهني والتشغيل لتشجيع الشباب على تقبل ثقافة العمل الحر، والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال مع التأكيد على أهمية التدريب المهني والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية ترتكز تخدم كافة فئات المجتمع إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال .

5700 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة

كما قام الوزير، بالمتابعة الميدانية لتطبيق استراتيجية الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، علي أرض الواقع الميداني، وذلك بشركة أوراسكوم للإنشاءات بمشروع مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي هذا الإطار سلم الوزير 5700 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية والعجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة للعمالة غير المنتظمة التابعة بالشركة ، وذلك بحضور المهندس رمسيس فهمي مدير المشروع .

وواصل الوزير، زياراته الميدانية للمحافظات، حيث زار محافظة المنوفية، لمتابعة تطبيق استراتيجية الوزارة في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، علي أرض الواقع الميداني.

وسلم 3825 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمنوفية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور علي حامد الزقم مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

كما شهدت جولة وزير القوي العاملة بمحافظة المنوفية ، تسليم 43 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، و3 كراسي متحركة و2 ماكينة خياطة للمتدربين من ذوي القدرات الراغبين في إقامة مشروعات ريادة الأعمال مساهمة من مبادرة «مصر بكم أجمل»، كما سلم الوزير 14 شهادة اتمام التدريب المهني لخريجي مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة، وكرم 7 شركات وفرت فرص عمل لذوي القدرات الخاصة .

الوزير يلتقي القنصل السعودي

والتقى وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، بالقنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور سلطان السبيعي، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال للعمل خلال موسمي شهر رمضان الكريم، والحج لخدمة زوار بيت الله الحرام .

وأكد الوزير، أن العمالة المصرية من أكفأ العمالة الموجودة في العالم أجمع، تنفذ المطلوب منها بكل جهد وتفاني وإخلاص، وتتميز به دون غيرها من العمالة في باقي الدول، كما تعتبر المملكة العربية السعودية بلدها الثاني وهي من أولى الوجهات التي يرغبون فى العمل بداخلها لحسن المعاملة والتقدير .

ولفت الوزير ، إلى ضرورة الاهتمام بأجر العمال بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في الدولتين، وإثبات ذلك في العقود المبرمة بين الطرفين مما يساعد على تحقيق مزيد من العمل والإنتاج، ويعتبر ذلك حافزاً لهم للعمل مرة أخرى فى وقت الاحتياج .

وشهد وزير القوى العاملة ختام فعاليات الندوة التثقيفية لـ «قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي - أهدافه وأحكامه وآليات وإشكاليات تطبيقه»، والتي استمرت على مدار يومين متواصلين، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس وتحت رعاية منظمة العمل العربية، بمشاركة مسئولي إدارات الإتصال النقابي بـ 13 مديرية للقوى العاملة .

وفي مستهل كلمته قدم وزير القوي العاملة التهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مؤكداً أن وزارة القوى العاملة سعت جاهدة منذ عام 2016 لتحسين وضع التنظيم النقابي في مصر بتغيير القانون القديم، وتلافي كل ملاحظات منظمة العمل الدولية حول مواده، وإصدار القانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 والذى اختص بحماية حق التنظيم النقابي في مصر بما يتوائم ومعايير العمل العربية والدولية .

كما شهد الوزير، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة قناة السويس للحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعاملين، فضلا عن تحقيق مزايا مالية أفضل من ناحية الأجور والبدلات والمنح السنوية التي تصرف لهم، بالإضافة إلي الحفاظ علي كافة المزايا العينية الحالية.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلي العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026، وذلك نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلي للمشاركة .

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 8 آلاف و 153 شاباً منهم 169 «قادرون باختلاف»، في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة أسوان ، وبني سويف ، وبورسعيد ، والقليوبية ، والمنوفية ، ومطروح ، والمنيا ، بلغت 357 ألفاً و 380 جنيهاً، والتفتيش على 4506 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 6918 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6918 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 74 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 40 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وأخيراً ، نظم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية، اليوم الجمعة، ولمدة يومين معرضا يضم منتجات من الحرف التراثية والتقليدية المصرية واكسسوارات ومشغولات يدوية وملابس ومأكولات مصرية، ومنتجات رمضانية متنوعة، ويصاحب المعرض فعاليات ترفيهية ومسابقات ثقافية وفنية، فضلا عن إقامة بعض الأنشطة الفنية علي هامش المعرض.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس المكتب العمالي بأبوظبي: إن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي انطلقت من خلال اتجاه فكر القيادة السياسية المصرية في الجمهورية الجديدة تجاه دعم قيمة الإنتاج والمشروعات الصغيرة .