عرض المتهم بقتل صديقه وشطر جثتة نصفين على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل صديقة وشطر جثته نصفين في شقة بالهرم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات وبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات من عدمه.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث النهائية وعرض السلاح المستخدم في قتل وشطر جثة المجني عليه على الطب الشرعي وكتابة تقرير مفصل بكونه السلاح المستخدم في الواقعة من عدمه.

بداية اكتشاف الواقعة.. رائحة كريهة

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في عقار كائن بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تم تحديد مصدر إنبعاث الرائحة الكريهه وتبين أنه منور العقار، وبالمعاينة عثر على جثة مشطورة نصفين وفي حالة تعفن لشاب مجهول الهوية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وطلبت من المباحث سرعة كشف هوية المجني عليه واستدعاء أسرته، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

فريق البحث يتوصل إلى هوية المجني عليه

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت جهوده من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، إلى أن الجثة لشاب يدعى محمد السيد 28 سنة طالب ومقيم شبين القناطر، وباستدعاء أسرته تعرفت عليه وتم إستلام الجثة للدفن، وقام فريق البحث بتفريغ مكالمات المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن صديقة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.