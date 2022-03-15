عرض المتهم بقتل زوجته في السلام على الطب الشرعي لتحليل مخدرات

قررت جهات التحقيق، عرض المتهم بقتل زوجته في دائرة قسم شرطة السلام أول، على الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة والكحوليات؛ لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة المجني عليها، وتحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

«خناقة» سبب ارتكاب الجريمة

كان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها في دائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة هامدة لربة منزل تدعى «آمال.ع» 44 عامًا، وكشفت المعاينة الأولية عن وجود آثار خنق حول رقبتها مع ارتدائها كامل ملابسها.

كما تبين من التحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة جراء خلاف نشب بينهما، قام على آثره بالتعدي عليها بالضرب وعندما حاولت الاستغاثة برفع صوتها، خنقها حتى لقيت مصرعها.

المتهم يعترف بجريمته

أمكن ضبط الزوج واصطحابه لديوان القسم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بفعلته جراء خلاف نشب بينه وبين زوجته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي انتدبت عناصر الطب الشرعي للكشف على المتوفاة وموفاة النيابة بأسباب الوفاة رسميًا.

النيابة تصرح بدفن المجني عليها

وصرحت النيابة العامة بدفن المجني عليها، بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي، الذي بيّن أن المجني عليها مصابة بكدمات وإصابات متفرقة بالجسد، مع وجود آثار خنق حول رقبتها جراء محاولته كتم أنفاسها، وكسر بأحد عضلات القصبة الهوائية؛ ما تسبب في وفاتها.