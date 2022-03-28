عرض المتهم بذبح شقيقة في عين شمس علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدارت

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شقيقة في عين شمس بسبب مشادة كلامية علي الطب الشرعي لاجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات وبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثيرهما من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاه المجني عليه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ وتفاصيل الواقعة

تلقي مأمور قسم عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بجرح ذبح بالرقبة وآخر بالصدر وتوفي أثناء اسعافة، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي «عبد الله. س» عمره 25 سنة، ومقيم بدائرة قسم الشرطة ، وبالفحص تبين ارتداء المجني عليه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وطعن نافذ بالصدر ، وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه بسبب مشادة كلامية تطورت الي قيام المتهم بتسديد عده طعنات بسلاح أبيض ، وأضافت التحريات بأن الجيران قاموا بنقل المجني عليه الي المستشفي في محاولة لانقاذه الا انه توفي فور وصوله المستشفي.

ضبط المتهم ومواجهته بالتحريات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه لم يقصد قتل شقيقة بل كان يدافع عن نفسه ، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة التي أصدرت قرارتها المتقدمة.

مصرع مسن سقط من الطابق السابع في مدينة نصر

ومن جهة أخرى تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع مسن سقط من الطابق السابع في ظروف غامضة بمدينة نصر أول، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه ومعرفة هل توجد شبهه جنائية في الواقعة من عدمه وصرحت بالدفن.