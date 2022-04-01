إصابة 9 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف

أصيب 9 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف، بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، الأول إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا في اتجاه اسيوط، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي، وفي الحادث الثاني أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور عدلي منصور وجرى نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا في اتجاه اسيوط، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمد حسني أحمد، 32 سنة، سائق، مصاب بجروح وكدمات، وحسام محمد حسني، 6 سنوات، مصاب بجروح وكدمات، وأحلام محمد أحمد، 30 سنة، مصابة بجروح وكدمات، وجميعهم يقيمون مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي

في الحادث الثاني، أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور عدلي منصور في بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: عويس قرني محمد، 23 سنة، مصاب بجروح وكدمات، وعيد قرني إبراهيم، 23 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وفوزي عبدالفتاح عويس، 51 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ورمضان شعبان أحمد، 33 سنة، مصاب بجروح وكدمات، وجمعة رمضان كردي، 20 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وسيد قرني سيد، 20 سنة، مصاب بجروح وكدمات، عمال، ويقيمون بمركز ناصر.