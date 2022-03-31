المرشحتان لعمادة التربية النوعية بجامعة سوهاج تعرضان خططهما التطويرية

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التربية النوعية، حيث تم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم، وضمت قائمة المرشحين لعمادة الكلية كلا من الدكتورة لمياء شعبان أحمد، والدكتورة زينب محمود أحمد.

نقاط القوة والضعف

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية عُقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور، تشمل خطة تطوير الكلية نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، وتطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملائه بالعمل.

أعضاء لجنة الاختيار

جدير بالذكر، أن لجنة الاختيار ضمت كلاً من الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسن سلامة الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ووكيل الكلية الأسبق، وممثلي المجلس الأعلى للجامعات وهم الدكتور الهلالي الشربيني بجامعة المنصورة، والدكتور نادي كمال بجامعة أسوان، والدكتور مصطفي أحمد رجب عميد كلية التربية الأسبق وممثل عن كلية التربية النوعية.

ونظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات بجامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان «الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي».