حسام داغر يكشف تفاصيل أول بطولة درامية مطلقة.. «يتكلم ويسمع للحيوانات»

كشف الفنان حسام داغر، عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد، مأخوذ عن سلسلة أفلام أجنبية شهيرة، من المتوقع أن يخرج للنور قريبًا، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب عبر حسابه بـ فيس بوك: «الحمد لله قريباً مسلسل دكتور داغر، المقتبس من أفلام دكتور دوليتيل الشهيرة الخاص بدكتور بيطري يتكلم ويسمع الحيوانات بعد نجاح حلقتي مع محمد هنيدي، في برنامج هنيدي شو، ووصول عدد المشاهدات للملايين ومطالبات من العديد بتقديم شخصية الطبيب البيطري في عمل فني».

مقتبس من سلسلة أفلام أمريكية

واستطرد: «كنت في الأساس قد قمت بالتحضير للمسلسل منذ فترة طويلة، وضعت فكرة المسلسل بمساعدة الكاتب هيثم دبور وعلاء حسن وإشراف فني على الإخراج المخرج الكبير إيهاب أبوزيد وبمشاركة وبطولة الفنانة إيمان سيد ومحمد طعيمة، وفرح الزاهد، ومشاركة صوتية لشخصيات الحيوانات كضيوف شرف الفنانة القديرة إنعام سالوسة، وصلاح عبد الله وعبد الرحمن أبو زهرة، دعواتكم بالتوفيق».

الحياة وأهمية العيش بكل مافيها

وفي الساعات الماضية تحدث حسام داغر، عن أحلامه وتغير بعض الأصدقاء، حيث كتب قائلًا: «كل ما تكبر هتتعلم تحضن نفسك، الناس هتتغير حواليك ومش فاضلك إلا نفسك، تطبطب على نفسك وتهون عليها، هتلاقي صحاب بيتغيروا بسبب أو بدون سبب.

وتابع: أهل بيمشوا عند اللي خلقهم ومش هتعرف تشوفهم تاني إلا في أحلامك، هتتعود مع الوقت كل ما تبص وراك للي فات هتشوف لحظات جميلة تقول يا ريت الزمن وقف عندها، بس للأسف الزمن بيمشي والوقت بيمر، وبسرعة جدًا، ببص على صوري وأنا صغير لقيت نفس عيني و ضحكتي هي هي».