صلاح عبدالله يكشف إفيهاته الجديدة بمسلسل «دايما عامر» في رمضان 2022

يمتلك الفنان صلاح عبدالله قاعدة شعبية ضخمة لأدائه المتميز وقدرته على إطلاق بعض اللازمات والإفيهات التي ترتبط بالشخصيات التي يقدمها في أعماله الفنية، منها «تصدق.. إن شاء الله هتصدق»، و«دي حاجة ها أوي»، ومن ثم ينتظر جمهوره ومتابعيه الأعمال الجديدة التي سيطل من خلالها لمعرفة الإفيه الجديد.

نجوم مسلسل «دايمًا عامر»

ويشارك صلاح عبدالله، في ماراثون داما رمضان 2022، من خلال مسلسل «دايمًا عامر»، أمام مصطفى شعبان، لبلبة، عمر عبدالجليل، نضال الشافعي، محمد محمود، كريم عفيفي، محمد ثروت، أحمد الشامي، سما إبراهيم، وعدد من النجوم الشباب، تأليف ورشة كتابة، وإخراج مجدي الهواري.

الحذر في استخدام الإفيهات

وعن استعانة صلاح عبدالله بلزمات جديدة في مسلسل «دايمًا عامر»، قال في تصريحات لـ«الوطن»: «حكاية اللازمة أو الإفيه مهمة إذا كانت الشخصية تحتمل مثل هذه الإضافة، أقدمها على الفور، لكن إذا كان الأمر لا يحتمل ذلك يبقى خلاص».

وتابع «عبدالله»: «وفي النهاية اللازمة بتخرج من قلب الشخصية نفسها بعد معرفة كل تفصيلة بها مهما كانت صغيرة، ولابد أن يكون هناك حذر شديد عند استخدامها لأن في خطورة لو استخدمتها بشكل غلط أو به إسراف بلا مبرر ممكن أنا أزهق، أو المشاهد نفسه يزهق، كذلك قد يكون هناك زملاء في نفس العمل لهم لزمات خاصة بهم، وبالتالي إذا قمت أنا أيضًا بذلك، قد يكون هناك إفراط لن يفيدني بشيء».

واختتم حديثه بقوله: «وبعدين مش أي لازمة تتقال وتعلّم مع الناس، لأن كتير مننا عنده كلمات خاصة به طيلة الوقت، زي كلمة أنت فاهمني؟، أنت معايا؟».

مسلسل «دايما عامر»، من المقرر عرضه على عدد من القنوات منها ON، وشاشة التليفزيون المصري، والحياة، ومنصة watch it، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية.