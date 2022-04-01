محمد رمضان يروج للحلقة الأولى من مسلسل المشوار: ميعادنا بكره

حرص الفنان محمد رمضان على الترويج للحلقة الأولى من مسلسله الجديد «المشوار» الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم 2022، والمقرر عرضها غدًا السبت على شاشة قنوات DMC، ومنصة واتش إت الإلكترونية.

محمد رمضان يروج لمسلسل المشوار

ونشر محمد رمضان صورة له من برومو المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «ماهر.. مسلسل المشوار.. إن شاء الله بكرة الحلقة الأولى بعد الفطار ميعادنا على قناة DMC TV».

قصة مسلسل المشوار

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البرومو الرسمي للعمل خلال الأيام الماضية، والذي سيطر عليه التشويق والغموض، كما شهد محاولة ماهر وورد الهرب المستمر دون الكشف عن السبب، مع محاولة حماية ابنهما رحيم، وحصد البرومو إشادات وتفاعل كبير من الجمهور، كما اقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة خلال يومين فقط من طرحه.

وتدور أحداث مسلسل المشوار في إطار تشويقي حول زوجين يدعوان ماهر وورد ولديهما ابنهما رحيم، يعملان في الإسكندرية باليومية في شركة من شركات الملاحة، يواجهان العديد من الصعوبات في حياتهما ويحاولان حلها، حتى يقعان في مشكلة ويحاولان الهرب منها بابنهما.

أبطال مسلسل المشوار

يشارك في بطولة مسلسل المشوار مجموعة كبيرة من النجوم وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، ندى موسى، أحمد كمال، أحمد صفوت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد، وأخرجه المخرج الكبير محمد ياسين العائد بعد سنوات من الغياب عن الدراما الفترة الماضية.