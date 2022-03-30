برومو مسلسل المشوار يتخطى المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

طرح الفنان محمد رمضان، أمس، البرومو التشويقي الرسمي لمسلسله الجديد «المشوار»، الذي يخوض به السباق الرمضاني 2022، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

برومو المشوار يقترب من المليون الأول عبر الفيسبوك

وتصدر برومو مسلسل «المشوار»، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، كما حقق المركز الرابع في قوائم الأكثر مشاهدة عبر «اليوتيوب»، خلال ساعات فقط من طرحه، بـ220 ألف مشاهدة، وكسر حاجز المليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أحداث البرومو

وسيطر الغموض والتشويق على المشاهد المختلفة من البرومو، الذي حاول محمد رمضان ودينا الشربيني خلاله الهرب وواجها العديد من الأزمات، كما تفاعل الجمهور مع بعض الجمل التي قيلت خلال البرومو على لسان بطل العمل محمد رمضان ومنها: «إحنا بنلعب ماتش صعب لازم نكون جاهزين برد مقنع» و«اللعب مع التعابين محتاج حاوي».

أحداث مسلسل «المشوار»

تدور أحداث مسلسل «المشوار» في إطار تشويقي اجتماعي حول المشكلات التي يعاني منها ماهر وورد وابنهما رحيم، ومحاولتهم تجاوز تلك الأزمات، ويعملان باليومية بالإسكندرية في إحدى شركات الملاحة، ويتهم ماهر خلال الأحداث في قضية آثار.

أبطال مسلسل «المشوار»

مسلسل «المشوار» من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، عمرو عبدالجليل، ندى موسى، حنان يوسف، محمود الليثي، محمد عبده، سامى مغاوري، والطفل محمد عزازي، وعدد آخر من الفنانين.