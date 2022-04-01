محافظ أسيوط: تطوير الريف بتكلفة 20 مليار جنيه ضمن حياة كريمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وسرعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالمناطق المحرومة وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى متابعته الدورية لتنفيذ المشروعات من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز أو تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور للاطمئنان على مراحل التنفيذ أو عن طريق عقد الاجتماعات مع مسئولي كل قطاع لتذليل العقبات.

اجتماع الموقفف التنفيذى

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والوقوف على معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة الزمنية؛ بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، وأحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، المهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والدكتورة ايمان علي مسئول مشروعات حياة كريمة بمديرية الصحة و رؤساء المراكز والاحياء وبعض مديرى الادارات بالديوان العام.

تفاصيل الاجتماع

تناول الاجتماع؛ الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومناقشة المقترحات والمعوقات ورصد أية ملاحظات حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

استراتيجية 2030

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم خدمات أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى والتى تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعًا بتكلفة 384 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 265.5 مليون جنيه والشباب والرياضة 85 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والإسعاف 32 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 109 وحدات صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه.

140 مشروعا في المجال الصحي

ومشروعات الصرف الصحي 140 مشروع بتكلفة 14 مليار و828 مليون جنيه ومياه الشرب 236 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 88 مشروع «1227 فصل دراسي» بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 49 مشروع بتكلفة 3 مليار و291 مليون جنيه والرى 37 مشروع بتكلفة مليار و134 مليون جنيه.

33 مشروعا للتضامن الاجتماعي

والتضامن الاجتماعى 33 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه بالإضافة الى مشروعات الغاز الطبيعى بعدد 17 قرية ومشروعات الاتصالات بعدد 18 قرية جارى العمل بها وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.

تطوير الريف المصري بـ 20 مليار جنيه

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات حتى الآن بلغت 1154 مشروع تنموي بتكلفة إجمالية 20 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.