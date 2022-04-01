بيارات صرف وسلالم مدرجة لكبار السن ضمن خطة تطوير شوارع أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير والتجميل التي يجري تنفيذها بالشوارع والحواري الضيقة بحي غرب المحافظة، وذلك في إطار برنامج التنمية المجتمعية، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحه مفوضة من بنك الاستثمار الأوروبي.

ويشرف على إدارتها، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرية الإسكان، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع

كما وجه محافظ أسيوط، مسؤولي حي غرب بضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع لإضفاء شكلًا جماليًا وحضاريًا عليها، لافتا إلى أن تجربة تركيب بلاط الإنترلوك نجحت في تطوير الشوارع الضيقة والحواري والأزقة وإصلاحها، والتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها.

وأوضح محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، أن الحي مستمر في تنفيذ خطة التطوير والتجميل للمناطق العشوائية بحي غرب، وبدأت بتركيب الإنترلوك للشوارع الضيقة، كما تم الانتهاء من تطوير حارة البستان بمنطقة الشيخ منطاش برؤية هندسية وفقا لطبيعة المنطقة.

تغيير مسار خطوط الصرف

كما تم تغيير مسار الصرف الصحي للمكان وعمل بيارات صرف لكل مجموعة منازل على حده تزامنًا مع تسويه الشارع بالكامل، ونظرًا لارتفاع منسوب الشارع جرى عمل مصاطب مدرجة على شكل سلالم، لمساعدة كبار السن أثناء صعودهم للوصول إلى منازلهم، وتركيب بلاط إنترلوك.

وأشار «بشير» إلى أن محافظ أسيوط يتابع بشكل مستمر أعمال التطوير التي تجرى في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات من أجل توفير حياه كريمة للمواطنين.