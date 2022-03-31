الكشف على 1900 مريض في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالغربية

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية، القوافل الطبية المجانية في قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا، ضمن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس الفتاح السيسي «حياة كريمة»، من أجل توقيع الكشف والفحص الطبي على أهالي محافظة الغربية تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وكيل صحة الغربية يتفقد القافلة

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له، أن القوافل ضمت عدة تخصصات طبية، تضم الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان والدفع بالوحدات المتنقلة لإعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لتخفيف العبء على المواطنين يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

علاج وفحوصات شاملة

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية في مديرية الصحة بالغربية، أن قد تم تنظيم القافلة الطبية بقرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا وقد تم توقيع الكشف والفحص الطبي علي أكثر من 1900حالة حالة بتخصصات المختلفة وإعطاء اللقاح لمستحقيه وتحويل الحالات التى تحتاج إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة لاستكمال الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقري المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.