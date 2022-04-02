حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء يحتل الترتيب الثالث في ترتيب دائرة الأبراج، وينتمي لمجموعة الأبراج الهوائية، ويتبع إلى كوكب عطارد، ويحب مولود برج الجوزاء تكوين صداقاتٍ جديدة، خاصة مع الأشخاص المتشابهين معهم في طريقة التفكير، ويُفضّل مولود برج الجوزاء الصداقات طويلة المدى، وقد يمتلك عدداً قليلاً من الأصدقاء إلّا نه يفضل العلاقات طويلة المدى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

الحالة الفلكية الدقيقة تنصحك باختيار كلماتك بعناية لتكون موضع ثقة، ويجب أن تبتعد عن العدائية والانفعال وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي قد يزيد عليك الضغوط، والعصبية ليست في صالحك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الجوزاء

ويتميز مولود برج الجوزاء بالقدرة على التكيف فهو من الشخصيات القليلة المرنة اللينة إلى أبعد الحدود، فهو يتكيف مع الوضع مهما كان وعنده استعداد لتجربة كل شيء جديد، ولا مشكلة لديه في تغيير خطة عمل أو إنجاز أمر تم الاتفاق عليه مسبقا، ومن الصعب أن تجد مولود برج الجوزاء يتذمر حيث له القدرة على التعايش مع البيئات الجغرافية المختلفة، وهو من أكثر الشخصيات تنوع حيث له قدرة خاصة على التعامل مع مختلف المواقف والظروف، وأبرز عيوبه الازدواجية في المشاعر فهو يمكن أن يشعر بشعور ما وقد يشعر بعكسه بعد وقت قليل.