حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، كما أنه يستطيع التعبير عن نفسه بسهولة ووضوح، ويمتلك أسلوب مميز عند التحدّث مع الآخرين، ويحب أن يمتلك معلومات عن كل شئ حتى لو كانت قليلة، فهو شديد الفضول تجاه كل شئ حوله.

ويتميز مولود برج الجوزاء بالقدرة على إعطاء نصائح جيدة في الأمور الاجتماعية فهو اجتماعي ولديه عدد كبير من الأصدقاء كما أنه مرح وفكاهي ويساعد الآخرين على التخلص من اكتئابهم وتخطي لحظات العصبية التي يشعروا بها، فهو يعتمد على نفسه لكي يشعر بالسعادة بغض النظر عن الآخرين، كما أنه يمتلك تفاؤل كبير ودائم التفكير أن غدا سيكون أفضل حتى عند مواجهته أوقات صعبة

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بأنه عليك الوصول لأهدافك حيث أن القمر الجديد في منزل المشروعات.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بفترة أفضل حيث أن اليوم مناسب لتكوين صداقات جديدة تجعلك تشعر بالسعادة وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.

عيوب برج الجوزاء

وأبرز عيوب برج الجوزاء أنه شديد الفضول لدرجة قد تجعل البعض يشعروا بعد الراحة، كما انه متقلب المزاج وقد يتقلب مزاجه أكثر من مرة في أوقات قصيرة، كما أنه شديد التردد في اتخاذ القرارات.