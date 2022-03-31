حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1-4-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان لديه الكثير من الصفات التي تجعل منه شخصية حكيمة، يلجأ لها الأشخاص المحيطين بها عند الوقوع في أي من المشكلات، كما أنه لديه شخصية رومانسية حالمة، يسعى دائما للاستماع للأشخاص المحيطين به، كما أنه يساعدهم على اتخاذ القرارات المصيرية في حياتهم، فلديه عقل منطقي، ومتفهم لجميع الأمور بشكل كبير.

ومن أبرز عيوب مولود برج الميزان أنه لا يمكن أن يسامح المخطأ في حقه على الإطلاق، ولكنه يظل يتذكر هذا الخطأ لفترة زمنية طويلة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر الجديد بمواجهة برجك، وتنصحك الأفلاك أن تحترس في خطواتك المهنية وخاصة في الأمور القانونية.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك.. كن مستعدا للاجتهاد كي تحقق تكاملا مع من تحب أو مع شريك حياتك.

عيوب برج الميزان

من أبرز عيوب برج الميزان أنه لديه شخصية لا يمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة، كما أنه شخصية مترددة كثيرا، وكسولة بشكل كبير، ولا يستطيع إنجاز المهام المسندة إليه بشكل سريع.