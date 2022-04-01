حظك اليوم برج العقرب الجمعة 1-4-2022 عاطفيا ومهنيا

رغم أن مولود برج العقرب لديه الكثير من العيوب التي قد تجعل المحيطين به يخافون من التعامل معه، إلا أنه من السهل التعرف عليه وفهمه، كما أنه لديه حب السيطرة على الآخرين، ولا يسمح لأحد بالتحكم فيه على الإطلاق، ما يسبب لأنثى هذا البرج الكثير من المشكلات في علاقتها العاطفية بالطرف الآخر.

ومن أبرز العيوب التي يتميز بها مولود هذا البرج أنه لا يسامح على الإطلاق، ولديه حب الانتقام من هؤلاء الأشخاص الذين قاموا يإيذاءه.

ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الصحة، ويساعدك ذلك أن تنظم جهودك وتوظفها جيدا.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنشاط وتبدو أكثر ميلا للتفاهم مع من تحب وللانفتاح اجتماعيا.

الحب عند برج العقرب

بمتلك مولود برج العقرب الكثير من الشغف في علاقاته العاطفية، كما أنه يحرص على مشاركة مشاعره التي يشعر به تجاه الآخرين مع المقربين منه، ويقدم الكثير من المساندات والمساعدات لشريك حياته.