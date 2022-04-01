توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة مع بداية رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن غرة شهر رمضان الكريم من عام 2022، ما دفع الكثير من المواطنين للسؤال حول حالة الطقس خلال شهر رمضان، لتكشف هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس يوم الإثنين الموافق 4 أبريل، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 4 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 20.