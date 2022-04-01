طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة مع وجود أتربة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، شبورة مائية كثيفة على كل المدن والمراكز وتزداد شدتها على الطرق الرئيسية، وتتزامن الشبورة مع ارتفاع درجات الحرارة، اليوم، وذلك بعد موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي.

حالة الطقس في البحيرة اليوم ودرجات الحرارة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الجمعة في البحيرة، سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا وبارد ليلا على كل الأنحاء مع وجود أتربة عالقة في النهار.

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن حالة البحر المتوسط معتدلة ويصل ارتفاع الموج فيه إلى 1.5: 2 متر، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في البحيرة العظمى 32 درجة مئوية وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية.

أجواء غير مستقرة في الأسبوع الماضي

وشهدت البحيرة الأسبوع الماضي، طقسا غير مستقر مع سقوط أمطار غزيرة على شتى المدن والمراكز، الأمر الذي أدى إلى منح طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية إجازة، مع اتخاذ كل الإجراءات لسحب مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى من خلال انعقاد غرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى المواطنين حول مياه الأمطار، وسط تشديدات ومتابعات على المعديات النهرية والمنازل الأيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها والمتابعة المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين.