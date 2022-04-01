درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1-4 -2022 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، وذلك على جميع محافظات الجمهورية، حيث تزيد درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، منذ قليل، أن ارتفاع درجات الحرارة سوف يستمر يوم الثلاثاء المقبل، حول نفس المعدلات على جميع مدن الجمهورية ما بين 33-40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وذلك بشكل متفاوت بين المحافظات الشمالية والجنوبية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ما بين 13-18 درجة خلال ساعات الليل، حيث يسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

ذروة الطقس الحار غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، أن غدا السبت ستكون ذروة الطقس الحار على جميع مدن الجمهورية، خاصة القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح الغربية مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية للبلاد، كما يشوب الطقس أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 33 17

الإسكندرية 30 17

وادي النطرون 31 16

طنطا 32 16

شبين الكوم 33 17

دمنهور 32 16

بلطيم 31 16

مطروح 33 17

السلوم 34 17

سيوة 35 18

بورسعيد 31 15

دمياط 30-16

الزقازيق 33-17

المنصورة 33 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 32-17

العريش 29-14

رفح 30-14

رأس سدر 29-18

نخل 29-18

نويبع 28-17

طابا 34-18

كاترين 28-10

الطور 30-17

شرم الشيخ 34-21

الغردقة 33-20

مرسى علم 35-21

الفيوم 34-13

بني سويف 34-13

المنيا 35-14

أسيوط 35-14

سوهاج 36-16

قنا 36-16

الأقصر 37-18

أسوان 38-18

إدفو 38-19

أبو سمبل 38-19

الوادي الجديد 39-20

شلاتين 35-19

ابو رماد 35-19

حلايب 36-18

راس حدربة 36-18