توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة على جنوب البلاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاع كبير فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على مدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث ستتراوح ما بين 36-40 درجة خلال ساعات النهار، فى حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 29-33 على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار خلال ساعات النهار، وبارد ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة بنحو 16 درجة خلال ساعات الليل، وذلك على كل مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، استمرار وجود الأتربة العالقة في الجو خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشرقية والغربية، ووجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 18.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 18.