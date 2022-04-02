كشف غموض وفاة أسرة فرنسية في سويسرا.. واتهامات للشرطة

عاشت سويسرا ليلة سوداء يكتنفها الغموض والخوف، جراء وفاة أسرة كاملة في مدينة مونترو، عقب سقوطها من الطابق السابع لإحدى البنايات، وعلى الرغم من أن أسباب الحادث لا تزال غير واضحة تماما، إلا أن الخوف كان سيد الموقف بسبب التفاصيل الغريبة لتلك الواقعة.

انتحار أسرة كاملة بصورة غامضة يثير القلق في سويسرا

بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن 5 أشخاص من أسرة واحدة بمدينة مونترو الواقعة غرب سويسرا، سقطوا واحدا تلو الأخر من الطابق السابع والذي يبعد 20 مترا عن الأرض، مشيرة إلى وفاة الأسرة بأكملها، عدا طفل مراهق.

وأكدت الصحيفة، أن الصبي البالغ من العمر 15 عاما لازال في غيبوبة منذ نحو أسبوع كامل، موضحة أنه في صباح الخميس الماضي، قفزت الأم وشقيقتها التوأم ذات 41 عاما من شرفة المنزل، ليلحق بهما الأب ذي الـ40 عام وابنه 15 عاما، ثم بعد ذلك تلحق بهم طفلتهم ذات الـ8 سنوات، وسط غموض كامل حول الواقعة.

وبحسب موقع "يورونيوز"، فإن الأسرة المكونة من 5 أفراد فرنسية الجنسية، حيث أشارت المعلومات الأولية أن الأسرة اضطرت للانتحار، عقب محاولة قوات الأمن دخول الشقة السكنية لمتابعة مشكلة تتعلق بتغيب أحد الأطفال عن الدراسة.

ويرى العديد من شهود العيان وجيران الضحايا، أن تلك الأسرة عاشت في حالة شبه اكتفاء ذاتي طوعي، ولم تحتك بالمجتمع، حيث كانت شقيقة الأم التوأم الوحيدة التي تعمل خارج المنزل، فيما لم تُسجل الأم وابنتها لدى السلطات ولم تذهب إلى المدرسة، بينما شقيقها الأكبر فكان يتابع دراسته من المنزل، بحسب صحيفة "اندبندنت عربية".

شهود عيان: الأسرة انتحرت خوفا من المساءلة القانونية

وأكدت الصحيفة ، أن الشرطة قررت اقتحام المنزل لمتابعة تطورات الأمور لدى الطالب كإجراء روتيني، وهو ما دفع الأسرة للانتحار خوفا من المسائلة القانونية، فيما يرى أخرون أن الشرطة كانت تعلم بتواجدهم وكان الاقتحام بغرض القبض عليهم.

وأكدت "يورنيوز"، أن الشرطة السويسرية صرحت بأن قواتها لم تتمكن من دخول البيت، مشيرة إلى أن أفراد تلك العائلة قرروا في ذلك الوقت إلقاء أنفسهم من شرفة الشقة الموجودة في الطابق السابع من البناية، وأنها لازالت تحقق في الأمر، مفترضة أنه انتحار جماعي.

وأكدت الشرطة بحسب الصحيفة، أنها لم تعثر على أي أثر لوقوع صراع أو شجار في المنزل، معربة عن أملها في أن يستيقظ الصبي من غيبوبته ليكشف غموض تلك الواقعة.