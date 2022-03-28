دبلوماسي سابق: فرنسا تتطلع للغاز المصري المسال

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دولة مركزية ومحورية، يتواصل معها كل من يسعى لإحداث استقرار في المنطقة، والتوصل لحلول في أزمة الطاقة، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من أزمة طاقة، لأنها الأقرب لمنطقة الحرب الروسية الأوكرانية، مبينا أن زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي لمصر، ومكالمة رئيس الوزراء البريطاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أن هناك رغبة في الاستقرار في المنطقة، وتحقيق مصالح متبادلة بين مختلف الدول.

مساعدة فرنسا لمصر بقرض

أضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، المذاع مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن فرنسا من الدول المنتجة للقمح، ويمكن أن تصدر لمصر التي تضررت من الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا توقيع مشروعات تصنيع قطارات الخط الأول في مصر بصناعة فرنسية، بقرض 760 مليون يورو وتسديده على 40 عاما.

تطلع أوروبا للغاز المصري المسال

أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أوروبا تتطلع للغاز المصري المسال، وكذلك دعم الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى عمليات التصنيع الممتدة بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن حضور وزير الخارجية سامح شكري في قمة النقب في إسرائيل، جاء لصالح مصر، خاصة في ظل تخوف من أن يكون الاتفاق النووي مع إيران يؤثر على أمن الخليج وأمن إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحمل مسئوليات الاتفاق النووي، وأن تؤكد تطميناتها لدول المنطقة، خاصة بعد الهجوم الحوثي الأخير على السعودية والإمارات.