عاجل.. «التعليم» تعلن أرقام جلوس الطلاب المصريين بالخارج

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فرصة الاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب المصريين بالخارج، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقعها الإلكتروني، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع الخطوات وكتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة.

«التعليم»: عقدنا امتحانًا إلكترونيًا لطلاب الصف الثالث الإعدادي

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول «الإمارات والبحرين وقطر»، وذلك يوم الخميس الماضي بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى حرصها على تطوير العمل بمنظومة (أبناؤنا في الخارج) وتقديم خدمات جديدة مميزة، فقد تم تطوير البريد الإلكتروني الخاص بالصفوف الدراسية لسرعة إرسال واستقبال جميع الرسائل، حيث تم التحويل إلى بريد إلكتروني موحد لكل صف دراسي، ولا يتم تكرار الرسائل والطلبات المرسلة من خلال البريد الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه سابقاً، حيث يتم التعامل معها حالياً.

طرق حل أي مشكلة فى البريد الإلكتروني office 365

وأوضحت أنه في حالة أن ولي الأمر له أكثر من طالب في أكثر من صف دراسي يتم مراسلة كل صف دراسي على حدة ويتم التعامل مع جميع الرسائل المرسلة، مشددة على عدم تكرار الإرسال إلا للضرورة القصوى، لافته إلى أنه عند ظهور مشكلة في البريد الإلكتروني office 365.

وأوضحت أنه يتم إرسال عرض للمشكلة بشكل واضح وصورة للبريد الإلكتروني وكلمة السر الافتراضية كما تم على البريد الإلكتروني الخاص بالدعم الفني، وسيتم إعادة تعيين كلمة المرور إلى كلمة المرور المسلّمة أول مرة بما فيها «بيانات وليّ الأمر والطالب والاسم والرقم القومي مع إرسال صورة بطاقة إثبات الشخصية لولي الأمر.