توجيه هام من التعليم بشأن قبول أوراق تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطابا هاما للإدارات التعليمية، بشأن بدء قبول أوراق تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين لعام 2022/2023، السبت المقبل، للراغبين في التحويل من مرحلة تعليمية إلى أخرى، أو من أخصائي إلى معلم أو العكس، أو من أمين مكتبة إلى معلم أو أخصائي، ومن معلم مادة أو معلم مادة أخرى، ومن تخصص إلى آخر.

مراعاة معدلات العجز للمرحلة وللمادة الدراسية

أكدت المديريات التعليمية في خطابها، للإدارات التعليمية، مراعاة معدلات العجز للمرحلة وللمادة الدراسية والتخصص والوظيفة المنقول إليها، وتتحمل الإدارة التعليمية والتوجيه والمسئولية على ما يخالف ذلك، والتأكيد على مناسبة المؤهل العالي التربوي الحاصل عليه المعلم، والتخصص الذي يريد النقل له، التأكد من تدريس كل معلم المادة الدراسية المرتبطة بتخصصه العلمي.

وقالت المديريات التعليمية، إنه يجرِ تسليم الطلبات من المعلمين إلى التوجيه الفني بالإدارة بعد استيفاء كل التوقيعات من الإدارة التعليمية إلى 28 أبريل، ولن يلتفت لأي طلبات ترد بعد هذا الموعد، ويتم تجميع كل الطلبات، بالتوجيه الفني بالمديرية لكل مادة، ويقوم بمراجعة البيانات مراجعة دقيقة وتجمع في كشوف.

وأوضحت المديريات في خطابها، يقوم التوجيه العام بتسليمها إلى إدارة التنسيق المختص بالمديرية، الطلب والمستندات الخاصة بالمعلم مستوفيا جميع الموافقات والكشوف الورقية، نسخة اكسل طبقا للنموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس 15 مايو.

الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين وكالأتي:

- موافقة صريحة من قبل التوجيه الفني العام للمادة الدراسية على الطلب.

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة وصورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة معتمدة من آخر تقريرين لتقييم أداء المعلم.

- صورة معتمدة من المؤهل الدراسي.