بدء امتحانات رابعة ابتدائي ورقيا في المدارس غدا.. اعرف التفاصيل

تنطلق غداً السبت الموافق 2 أبريل، امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بشهري فبراير ومارس والتي تعقد ورقياً وتختلف من مدرسة لأخرى، ويتم وضعها من قبل موجهي الإدارات التعليمية من بنك الأسئلة المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد وسط لجان مطبقة لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورنا كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة.

وانتهت الإدارات التعليمية من وضع الأسئلة بعد أن أرسلت وزارة التربية والتعليم باسورد بنك الأسئلة الخاص بوضع الامتحانات، وانتهت من أعمال طباعة الامتحانات، مشددة على جميع المدارس بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بعقد الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية كقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

تفاصيل أسئلة امتحانات رابعة ابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي وفي الآتي:

- الأسئلة توضع من «بنك الأسئلة» المعد من قبل الوزارة.

- الأسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

- الأسئلة تتنوع ما بين الموضوعية والمقالية.

- الأسئلة تغطي أجزاء المقرر الدراسي حتى شهر مارس.

- الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة وليس في ورقة منفصلة.

- يتم وضعها أسئلة الامتحانات من قبل موجهي الإدارات التعليمية فقط.

- يتم إعداد أكثر من نموذج للأسئلة لتوزيعه على المدارس.

- تختلف الامتحانات من مدرسة لأخرى.

«عبد التواب»: دربنا الطلاب على طريقة أسئلة الامتحانات

أكد محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أنه تم تدريب الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على الفهم، موضحاً أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات، موضحاً أنه تم وضع الأسئلة وفق كافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وتركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.