بسبب خلافات زوجية.. ربة منزل تنهي حياتها بتناول حبة حفظ الغلال بالغربية

أنهت ربة منزل في العقد الثالث من العمر، مقيمة بقرية الدلجمون في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حياتها بتناولها حبة حفظ الغلال السامة، نتيجة مرورها بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن إقدام ربة منزل تدعى «رضا . ا» وتبلغ من العمر 35 عاما، ومقيمة بقرية الدلجمون بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، على تناول حبة حفظ الغلال، ووفاتها في مستشفى طنطا الجامعي.

وكان مستشفى طنطا الجامعي، استقبل ربة المنزل، وهي في حالة صحية سيئة، وذلك إثر تناولها حبة حفظ الغلال السامة، وحاول الأطباء إسعافها غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

خلافات زوجية وحالة نفسية سيئة

انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة التي قادها الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن ربة المنزل متزوجة وحدثت مشادات كلامية مع زوجها وخلافات أسرية، دفعها إلى تناولها حبة حفظ الغلال، وذلك بسبب مرورها بأزمة نفسية، بعد تلك الخلافات، وقررت التخلص من حياتها بتناولها تلك الحبة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها، وقررت ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتسليم الجثمان إلى ذويها لدفنها.