ساعات قليلة ويبدأ عرض أولى حلقات مسلسل «ملف سري» الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة والذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة فنون مصر في الثاني من شهر أبريل الجاري.

نرصد في هذا التقرير القنوات الناقلة لمسلسل «ملف سري» بطولة هاني سلامة في رمضان 2022، والتي سيكون على رأسها قناة الحياة و«دي إم سي» و«سي بي سي» كما سيكون منقولا على منصفة «watch it».

القنوات الناقلة لمسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة في رمضان 2022: قناة الحياة

تدور أحداث مسلسل «ملف سري» حول مواجهة هاني سلامة الذي يجسد دور«المستشار يحيى عز الدين» فساد بعض رجال الأعمال في فترة ما بعد الإخوان، ويدخل في العديد من الصراعات مع عائلة «المالكي» بسبب قضايا الفساد، وما شهدته البلاد من حالة انفلات أمني، مرورًا بأحداث عديدة يتناولها المسلسل بشكل واقعي

و«ملف سري» من بطولة هاني سلامة ومحسن محي الدين وماجد المصري وعائشة بن أحمد وادوارد ومادلين طبر ونضال الشافعي وصبا الرافعي وكارولين عزمي وايمان سلامة ودنيا عبد العززي ونبيل عيسى وايهاب فهمي ومهند حسني وعلاء مرسي ورحمة حسن ولبنى ونس. قصه وسيناريو محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

القنوات الناقلة لمسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة في رمضان 2022: قناة DMC

كما سيتضمن المسلسل ظهورا خاصا للفنان محمد رشاد كضيف شرف على احدى حلقات المسلسل حيث من المقرر أن يظهر بشخصيته الحقيقة كمطرب في الأحداث التي حدثت عام 2013.

أما الفنان محمد محمود عبد العزيز سيكون له دورا محوريا في الأحداث الخاصة بالمسلسل حيث سيقدم شخصية ليل المصري وهي شخصية تقود لاشتعال الأحداث والصراعات داخل المسلسل.

أما الفنانة مادلين طبر فستكون والدة لكل من المستشار يحيى الذي يجسده هاني سلامة والمحامي وهي شخصية الفنان نضال الشافعي.