تردد قناة أون دراما 2022 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على On Drama

كثرت عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل» حول تردد قناة أون دراما في 2022 لمتابعة ومعرفة مواعيد عرض مسلسلات رمضان على On Drama والتي أعلنت خلال اليومين الماضيين عن تقديمها باقة مميزة من الأعمال الدرامية عبر شاشتها والتي تناسب ذوق الجمهور في الشهر الكريم.

تردد قناة أون دراما في 2022

ووفقا للقناة، يستطيع الجمهور مشاهدة الأعمال الدرامية من خلال تحميل تردد قناة أون دراما 2022 عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على On Drama

وجاءت أبرز مواعيد مسلسلات رمضان التي تعرض على On Drama كالتالي:

مسلسل الاختيار

يعرض يوميا الساعة 9:50 مساءً من بطولة كل من كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز.

مسلسل أحلام سعيدة

بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نبيل نور الدين، نور محمود، شيماء سيف، ويعرض في تمام الساعة 8:25 دقيقة والإعادة في الساعة 5:30 صباحًا والساعة 10:50 صباحا في اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي الجزء 6

ومسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، حمدي الميرغني، محمد سلام، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفي صقر، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً، أما الإعادة فبعد مرور ساعتين من العرض الحصري على قناة أون دراما، أو إنتظار إعادة الحلقة على قناة ON في تمام الثانية بعد منتصف الليل.

مسلسل دايمًا عامر

بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، سينيتا خليفة، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، كريم عفيفي، لبلبة، ويعرض الساعة 12:25 صباحا.

مسلسل يوتيرن

يعرض المسلسل يوميا في رمضان الساعة 11 مساءً والعمل من بطولة كلا من ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وصبري، صفاء الطوخي، محمد الكيلاني، كريم قاسم، إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة.