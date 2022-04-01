«تحيا مصر»: وزعنا مواد غذائية جافة ضمن «أبواب الخير» على 200 ألف أسرة

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق بدأ تحضيرات وتجهيزات قوافل «أبواب الخير»، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من منظمات المجتمع المدني، موضحًا: «وزعنا المواد الغذائية الجافة لصالح 200 ألف أسرة في 6 محافظات حتى الآن، كان آخرها أمس في محافظة سوهاج، حيث قدمنا المواد الغذائية لـ15 ألف أسرة».

وأضاف مختار في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «نستهدف الوصول إلى 1.5 مليون أسرة، كتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف أنشطتنا خلال شهر رمضان المعظم حتى نتكامل مع أجهزة الدولة التي تواجه مشكلة الأسعار المرتفعة بحماية الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى باقي منظمات المجتمع المدني».

إفطار الصائم في «أبواب الخير»

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: «في حملة أبواب الخير نعمل على إفطار الصائم، ونوفر الملابس الجديدة لاستقبال عيد الفطر، كما نعمل على دعم التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، لتوفير مصدر دخل، بداية من الماكينة الصغيرة التي يوفرها المتبرعون، لتقديمها للسيدات اللاتي لديهن اهتمام بهذه الصناعة، لتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية حتى نحسن من حياة الأفراد الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية».

20 ألف مستفيدة من «مستورة»

وأردف محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: «لدينا أيضا، برنامج مستورة الذي نفذناه مع بنك مصر الاجتماعي من خلال المشروع المنتشر على مستوى الجمهورية، وعملنا على 20 ألف مشروع متناهي الصغر استفاد منهم 20 ألف سيدة حتى الآن، ورصدنا 250 مليون جنيه في شكل قروض دوارة برسوم إدارية فقط».