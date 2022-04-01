ساعات قليلة تفصلنا عن بدء السباق الرمضاني لعام 2022، الذي يشهد مشاركة عدد كبير من المسلسلات الدرامية، وسيكون من بينها مسلسل سوتس بالعربي، وفي التقرير التالي، يمكن التعرف على القنوات الناقلة لمسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين في رمضان 2022.

القنوات الناقلة لمسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين في رمضان 2022

وفيما يتعلق بـ القنوات الناقلة لمسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين في رمضان 2022، ستعرض قناة cbc، العمل حصريا، في عدد من المواعيد المختلفة.

ويبدأ العرض الأول لمسلسل سوتس بالعربي، في تمام الساعة التاسعة مساء، وموعد الإعادة الأولى سيكون الساعة الثانية وخمس دقائق صباحا، وموعد الإعادة الثانية سيكون الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا.

يذكر أن مسلسل سوتس بالعربي، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير suits، الذي جرى تقديم تسع أجزاء منه، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وارتبط به الجمهور بشكل كبير.

وتدور فكرة العمل حول بطلين من الرجال هما هارفي ومايك، يعملان في مجال المحاماة في شركة كبيرة، ويحققان نجاحات كبيرة سويا، وتكون هناك علاقات بينهما وبين عدد من الشخصيات، كما يتميز مايك بخفة دم كبيرة.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

ويشارك في مسلسل سوتس بالعربي، عدد كبير من الفنانين، منهم آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، وإخراج عصام عبدالحميد.