أبطال مسلسل «سوتس» بالعربي: رفضنا مشاهدة النسخة الأمريكية

يعيش أبطال النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي «Suits»، حالة من القلق من استقبال الجمهور العربي للشخصيات التي يعيدون تقديمها ولكن بنكهة مختلفة وأداء خاص بهم، بعد أيام قليلة من بداية الموسم الرمضاني 2022، وبسبب ذلك رفض عدد من الأبطال مشاهدة النسخة الأصلية حتى لا يتأثروا بأداء الأبطال فيها، ومنهم من اختار مشاهدتهم لمعرفة التفاصيل الخاصة بتلك الشخصيات والتي كانت سبب في تعلق الجمهور بهم.

كشف الفنان آسر ياسين، الذي يقوم بشخصية «زين ثابت» المقابل لـ «هارفي سبيكتر» في النسخة الأصلية، أنه شاهد مسلسل «Suits» وقت عرضه، ولكن الشخصية المفضلة بالنسبة له في المسلسل هي «لويس»، الذي يقدمها في النسخة المصرية الفنان محمد شاهين، وجاء ذلك خلال لقاءه مع برنامج «ذا إنسايدر»، قائلا: «هارفي شخصية جذابة للغاية فهو أشبه بالرجل الخارق، ولكن شخصية لويس هي المفضلة بالنسبة لي».

آسر ياسين: «لويس» هو الشخصية المفضلة لي في «Suits»

كان محمد شاهين من جمهور مسلسل «Suits»، قبل مشاركته في المشروع لتقديم شخصية «قدري الزيات» المقابل لـ «لويس» في النسخة الأصلية، ولكن بعد ما عرض عليه المنتج طارق الجنايني تقديم الشخصية رفض مشاهدته مرة أخرى حتى لا يتأثر بأداء الممثل الأمريكي ريك هوفمان لشخصية «لويس» التي يقدمها ضمن الأحداث.

وأوضح محمد شاهين، في لقاء تليفزيوني: «أنا بحب لويس جدا، وقدمته بشكل مختلف تماما عن النسخة الأصلية، خاصة إني رفضت مشاهدة العمل مرة أخرى لأني لا أريد التأثر بالشخصية في أدائي لها».

أحمد داود: شاهدت حلقات بسيطة من «Suits»

أما أحمد داود، الذي يقوم بشخصية «آدم منصور» المقابل لـ «مايك روس» في النسخة الأمريكية، فقال إنه لم يكن شاهد مسلسل «Suits» عندما عرض عليه الدور للمرة الأولى، ولكن بعد الموافقة والتحمس للعمل كان لديه نوع من الحيرة ما بين مشاهدة المسلسل من عدمه، موضحا: «فضلت عدم مشاهدة المسلسل وكنت مع فكرة بناء الشخصية من دماغي، ولكنهم طلبوا مني المشاهدة لمعرفة شكل المسلسل بشكل عام، وليس للاعتماد عليه كمرجعية للشخصية التي أقدمها، وبالفعل شاهدت عدة حلقات من الموسم الأول فقط».

وتقدم ريم مصطفى في المسلسل شخصية «كاميليا» وهى شخصية «دونا» مساعدة «هارفي» في النسخة الأصلية، ولكنها أكدت أنها لم تشاهد المسلسل الأمريكي من قبل حتى بعد قبولها الدور لم ترغب في مشاهدة العمل حتى لا تتأثر بأداء الشخصية الأصلية.

أما تارا عماد التي تجسد شخصية «ريتشل زين» التي قدمتها ميجان ماركل في المسلسل الأصلي، قالت إن هناك عدد من التفاصيل من صميم الشخصية كان لابد أن تكون موجودة في عملها على شخصية «ليلى رضوان» منها حب الأكل والمحاماة.