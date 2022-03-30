قبل «سوتس بالعربي».. 5 مسلسلات مصرية مأخوذة عن فورمات أجنبية

يخوض النجم آسر ياسين السباق الرمضاني القادم 2022 من خلال مسلسله الجديد الذي جاء بعنوان «سوتس» بالعربي، وهو النسخة العربية من الفورمات الأجنبي الشهير Suits، ولم يكن هذا العمل الدرامي الأول الذي تُبنى قصته على فورمات أجنبية، فهناك عدة مسلسلات أنتجت من قبل مأخوذة بنفس الطريقة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز 5 أعمال درامية مأخوذة عن فورمات أجنبية:

- طلعت روحي

في عام 2018 عرض مسلسل طلعت روحي بطولة إنجي وجدان، نيكولا معوض، ميار الغيطي، إسلام إبراهيم، والعمل من سيناريو وحوار شريف بدر الدين ووائل حمدي، ومن إخراج رامي رزق الله، وهو مأخوذ عن قصة المسلسل الأمريكي Drop Dead Diva.

حيث دارت أحداثه حول «داليدا» التي تطمح في العمل كعارضة أزياء، ولكنها تتعرض لحادث، وتعود مرة أخرى، ولكن في جسد «عاليا» وعليها تقبل نفسها.

- هبة رجل الغراب

واستنادًا إلى قصة المسلسل أمريكي Ugly Betty، أنتج مسلسل «هبة رجل الغراب» عام 2014، ودارت أحداثه في إطار 4 مواسم حول «هبة»، وهي من أسرة متوسطة، تعمل في دار أزياء كبيرة، ما يجعلها تتعامل مع مستويات اجتماعية تختلف عنها.

وقامت ببطولة المسلسل خلال أحداث الجزء الأول والثاني منه الفنانة إيمي سمير غانم، بينما جسدت الفنانة ناهد السباعي دور «هبة» في الجزأين الثالث والرابع.

- جراند أوتيل

أما مسلسل «جراند أوتيل» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في دراما رمضان 2016، وقام ببطولته كل من: عمرو يوسف، أمينة خليل، أحمد داوود، محمد ممدوح، سوسن بدر، دينا الشربيني، وغيرهم من الفنانين، وهو سيناريو وحوار تامر حبيب، ومن إخراج محمد شاكر خضير، فهو مأخوذ عن قصة المسلسل الإسباني «Gran Hotel».

- حلاوة الدنيا

كما استطاعت الفنانة هند صبري حصد مشاهدات مرتفعة بمسلسلها «حلاوة الدنيا» الذي عُرض في السباق الرمضاني 2017، برفقة الفنان ظافر العابدين، وهو مأخود عن الفورمات المكسيكي «Terminales»، الذي كان يتحدث عن تعرض صحفية منظمة في حياتها إلى للإصابة باللوكيميا لتنقلب حياتها رأسًا على عقب في محاولتها التأقلم مع المرض.

- الآنسة فرح

وفي عام 2019 تم عرض الجزء الأول من مسلسل «الآنسة فرح» بطولة كل من: أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، محمد الكيلاني، أحمد مجدي، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي «jane the virgin»، وهو من إخراج وائل فرج.