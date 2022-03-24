أكاديمية مصر للطيران تدرب طاقما هنديا على طرازات «بوينج»

أعلن الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أنّ الأكاديمية نفذّت برنامجًا تدريبيًا لعدد من أطقم الطيارين الهنود، وشمل البرنامج تدريبًا نظريًا وعمليًا على أجهزة الطيران التمثيلي الخاصة بطرازات البوينج B777 وB737-800.

وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقا من توجيهات الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتوسيع قاعدة العملاء في أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وفتح أسواقٍ جديدة بناء على إمكانات الأكاديمية المتطورة، وفي ظل الجهود التسويقية التي تهدف إلى التوسع في شبه القارة الهندية.

إشادة بأجهزة التدريب في «مصر للطيران»

وأبدى المتدربون إعجابهم الشديد بكفاءة وخبرة مدربي ومحاضري مصر للطيران المعتمدين، وكذلك مهنية باقي فريق العمل، كما أشادوا بأجهزة التدريب الحديثة والمتطورة المتاحة في الأكاديمية، والتي تضع أكاديمية مصر للطيران في مصاف مراكز التدريب المتميزة إقليميًا ودوليًا.